Kadıköy'de Itandje duvarı!

Adanaspor, Fenerbahçe deplasmanında çok önemli 1 puanla dönerken, Turuncu Beyazlılar'da Kamerunlu kaleci Charles Itandje harika kurtarışlarıyla maça damga vurdu.



Ateş hattından kurtulmayı hedefleyen Adanaspor’un sezonun ikinci yarısı için yaptığı nokta transfer kaleci İtandje olmuştu. Türkiye’de Konyaspor ve Rizespor formaları giyen tecrübeli eldiven, son olarak Gaziantepspor’da kadro dışıydı.

Adanaspor’a gelir gelmez ise farkını gösterdi. Fenerbahçe’nin özellikle ikinci yarıda kurduğu ciddi baskıda kalesine isbet eden 9 şutun 7’sinde devleşen başarılı file bekçisi takımının elde ettiği 1 puanda başrol oynadı. İtandje, Fernandao, Lens ve Van Persie’nin net fırsatlarında gole izin vermeyip haftaya damga vuran bir kaleci performansına imza attı.



Kaynak : Fanatik