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Karabükspor'a bir Ukraynalı daha!

Tarih16 Ocak 2017 , 23:54

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Karabükspor'a bir Ukraynalı daha!

İlk olarak Ajansspor.com'un duyurduğu transfer haberi resmiyet kazandı; Karabükspor, kadrosuna bir Ukraynalı oyuncu daha kattı.

Shakhtar Donetsk'ten santrfor Seleznyov ve Dynamo Kiev'den file bekçisi Rybka'yı transfer eden Karabükspor, Dnipro Dnipropetrovsk'in genç orta saha oyuncusu Andriy Bliznichenko ile de sözleşme imzaladı.

Öte yandan; bu sezon Dnipro formasıyla Ukrayna Premier Lig'de 16 maçta görev alan 22 yaşındaki oyuncu, 3 kez fileleri havalandırdı. Genç orta saha oyuncusu Avrupa U21 Şampiyonası'nda Ukrayna formasıyla çıktığı 3 karşılaşmada ise 1 gol kaydetti.

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