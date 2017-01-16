Kartal Ankara'da altın buldu!

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Spor Toto Süper Lig'in 17. haftasında Osmanlıspor'a konuk olan Beşiktaş'ta teknik direktör Şenol Güneş, yeni transfer Ryan Babel'i ilk 11'de sahaya sürdü.

Beşiktaş'ın ara transfer döneminde İspanya'nın Deportivo takımından kadrosuna kattığı Babel'in lisans işlemleri, Osmanlıspor maçına yetiştirildi.

Lisans problemi bugün çözülen Hollandalı kanat oyuncusu, siyah-beyazlı takımla ilk resmi maçına çıktı.

Türkiye'de daha önce Kasımpaşa'da oynayan Babel, 1,5 sezon aradan sonra yeniden Süper Lig'de forma giydi.

Mitrovic yedek

Hırvatistan'ın Rijeka ekibinden 4 milyon 200 bin avro bonservis bedeli karşılığında transfer edilen stoper Matej Mitrovic, teknik direktör Güneş tarafından ilk 11'de tercih edilmedi.

Başkent deplasmanında yedek soyunan Hırvat futbolcu, Güneş'ten görev bekledi.

Aboubakar, Afrika Uluslar Kupası'nda

Kamerun Milli Takımı ile Afrika Uluslar Kupası'nda bulunan Aboubakar, Osmanlıspor maçının kadrosunda yer almadı.

Beşiktaş'ta tedavisine devam edilen Ömer Şişmanoğlu ile Rhodolfo, Veli Kavlak ve Aras Özbiliz, Ankara'ya getirilmedi. Atınç Nukan ise kafilede yer almasına rağmen kadroda düşünülmedi.

Güneş'ten 3 değişiklik

Siyah-beyazlı ekibin teknik direktörü Şenol Güneş, devre arası öncesi oynadıkları Gaziantepspor maçının ilk 11'inde 3 değişiklik yaptı.

Kart cezalısı olduğu için Gaziantepspor maçını tribünden izleyen Brezilyalı sol bek Adriano ilk 11'e dönerken, Tosic esas bölgesi olan stoper pozisyonuna geçti.

Beşiktaş'ın 1-0 kazandığı Gaziantepspor maçında stoperde Marcelo'nun yanında oynanan Rhodolfo, Osmanlıspor maçının 18 kişilik kadrosuna alınmadı.

Gaziantepspor'a karşı kanatta görev yapan Cenk Tosun, Kamerunlu golcü Aboubakar'ın yokluğunda başkentte en ileri uçta sahaya çıktı.

Beşiktaş'ın yeni transferi Babel de Cenk Tosun'dan boşalan kanat pozisyonunda görev yaptı.

Talisca'nın Süper Lig hasreti bitti

Tecrübeli teknik adam, orta sahada da Tolgay Arslan'ın yerine ilk 11'de Talisca'yı oynattı.

Başkent deplasmanında ilk 11'de şans bulan Beşiktaş'ın Brezilyalı futbolcusu Talisca, Süper Lig'de 80 gün sonra forma giydi.

Gençlerbirliği ile 28 Ekim 2016'da Ankara'da yapılan 9. hafta maçında ayak tarak kemiği kırılan Talisca, böylece sakatlığının ardından Süper Lig'de formasına başkent deplasmanındaki bir başka karşılaşmada kavuşmuş oldu.

Brezilyalı futbolcu, sakatlığı sonrası ilk resmi maçına Beşiktaş'ın, 27 Aralık 2016'da Ziraat Türkiye Kupası'nda Boluspor'u 2-0 yendiği karşılaşmada çıkmıştı.

Talisca, Süper Lig'de görev aldığı 6 maçta 4 gol ve 1 asistlik performans sergiledi.

Oğuzhan ve Talisca, birlikte oynadı

Beşiktaş'ın, Osmanlıspor karşısında kalesini Fabri korurken, savunma hattını Gökhan Gönül, Marcelo, Tosic ve Adriano oluşturdu.

Siyah-beyazlı takımın orta sahasında Atiba, Oğuzhan Özyakup ve Talisca, hücum kanatlarında ise Quaresma ile Babel görev yaptı.

Forvet pozisyonunda ise Cenk Tosun forma giydi.

Siyah-beyazlı ekipte Tolga Zengin, Mitrovic, Tolgay Arslan, Beck, Kerim Frei, Gökhan İnler ve Necip Uysal da yedek kulübesinde yer aldı.

Şenol Güneş zemini inceledi

Beşiktaş'ı, Osmanlı Stadı'nda kötü bir zemin karşıladı. İki takım futbolcuları, kötü saha şartlarıyla da mücadele etmek zorunda kaldı.

Ankara’da dün yağan kar nedeniyle stadın zemininde ince bir kar tabakası oluştu. Kar tabakası bugün görevliler tarafından temizlendi ancak çalışmalar sırasında zemin zarar gördü. Karşılaşmanın başlamasına yaklaşık yarım saat kala başlayan yağmur, zemini daha da ağırlaştırdı.

Beşiktaş Teknik Direktörü Güneş ve siyah-beyazlı futbolcular, karşılaşma öncesi belli bölümlerinde çamurların oluştuğu zeminde incelemelerde bulundu.

Osmanlıspor'da önemli eksiklikler

Ev sahibi Osmanlıspor, Beşiktaş karşısına en skorer futbolcusu Ndiaye'den yoksun çıktı.

Ligin ilk bölümünde 15 maçta görev yapan ve 5 kez rakip ağları sarsan Senegalli orta saha oyuncusu, Afrika Uluslar Kupası'nda yer aldığı için takımını yalnız bıraktı.

Ndiaye'nin yanı sıra 4 golü bulunan Musa Çağıran da kart cezası nedeniyle kadroda yer almadı.

Bu iki futbolcunun dışında adale ağrısı bulunan Tiago Pinto ile uzun süredir sakat olan Engin Bekdemir ile Tugay Kacar da bu maçta görev yapamadı.

Akçay'dan zorunlu değişiklik

Osmanlıspor Teknik Direktörü Mustafa Reşit Akçay, son oynadıkları ve 1-0 kazandıkları Çaykur Rizespor maçının ilk 11'inde zorunlu 3 değişikliğe gitti.

Tecrübeli teknik adam, Ndiaye, Musa Çağıran ve Pinto'nun yerine Maher, Koray Altınay ve Muhammed Bayır'ı ilk 11'de tercih etti.

Başkent ekibinin ilk 11'i Karcemarskas, Vrsajevic, Numan Çürüksu, Prochazka, Muhammed Bayır, Koray Altınay, Mehmet Güven, Regattin, Maher, Umar ve Webo'dan oluştu.

Öte yandan, soğuk havaya rağmen kale arkasındaki tribünde yerini alan bin civarındaki Beşiktaş taraftarı, takımlarını yalnız bırakmadı.

Ev sahibi takım taraftarlarının bulunduğu tribünlerde ise boşluklar göze çarptı. Osmanlıspor taraftarları, Beşiktaşlı futbolcuları tribüne çağırarak alkışladı. Taraftarlar, "Teröre karşı omuz omuza." tezahüratında bulundu.

-VE MAÇ-

Osmanlıspor: 0 - Beşiktaş: 2

Stat: Osmanlı

Hakemler: Ali Palabıyık, Mehmet Cem Satman, Serkan Olguncan

Osmanlıspor: Karcemarskas, Vrsajevic, Prochazka, Numan Çürüksu, Muhammed Bayır (Dk. 53 Aykut Demir), Mehmet Güven, Koray Altınay (Dk. 64 Lawal), Umar, Maher (Dk. 75 Delarge), Regattin, Webo

Beşiktaş: Fabricio, Gökhan Gönül (Dk. 63 Beck), Marcelo, Tosic, Adriano, Hutchinson, Oğuzhan Özyakup, Quaresma (Dk. 69 Tolgay Arslan), Talisca, Babel (Dk. 79 Kerim Frei), Cenk Tosun

Goller: Dk. 20 Talisca, Dk. 90+3 Cenk Tosun (Beşiktaş)

Sarı kartlar: Dk. 8 Koray Altınay, Dk. 55 Numan Çürüksu (Osmanlıspor), Dk. 42 Quaresma, Dk. 46 Marcelo (Beşiktaş)

::Maçtan dakikalar::

16. dakikada Osmanlıspor'un kazandığı serbest vuruşu Mehmet Güven kullandı. Bu futbolcunun sert şutunda, top kaleci Fabricio'nun ellerinde kaldı.

20. dakikada Oğuzhan Özyakup'un pasıyla ceza alanı önünde topla buluşan Talisca, düzgün bir vuruşla meşin yuvarlağı kalecinin sağından ağlarla buluşturdu: 0-1.

34. dakikada Quaresma'nın pasıyla ceza yayı üzerinde topla buluşan Babel'in sert şutunda, meşin yuvarlak farklı bir şekilde üstten auta çıktı.

Karşılaşmanın ilk yarısı Beşiktaş'ın 1-0 üstünlüğüyle sona erdi.

49. dakikada Muhammed Bayır'ın pasıyla ceza alanı içinde topla buluşan Webo, meşin yuvarlağı altı pastaki Umar'a aktardı. Bu futbolcunun dönerek vuruşunda top, yandan dışarı çıktı.

61. dakikada Quaresma'nın ortasında penaltı noktası üzerinde topla buluşan Cenk Tosun'un kafa vuruşunda, meşin yuvarlak kalecide kaldı. Aynı dakika içinde Mehmet Güven'in hatalı pasında topla buluşan Quaresma'nın ceza alanına girer girmez attığı sert şutta, top üstten auta gitti.

65. dakikada Tosic'in hatalı pasında topu kapan Umar, ceza alanına girerken meşin yuvarlığı Maher'e gönderdi. Bu futbolcu topu ayağından fazla açınca kaleci Fabricio çıkarak meşin yuvarlağı kontrol etti.

69. dakikada Maher'in uzaktan attığı sert şutta, top az farkla yandan dışarı çıktı.

71. dakikada ceza alanı dışında topla buluşan Talisca'nın sert şutunda, meşin yuvarlak az farkla auta gitti.

80. dakikada ceza alanı içinde oluşan karambolde ilk olarak Talisca'nın vuruşunda, kaleci Karcemarskas topu çeldi. Ceza alanı dışında dönen topa sahip olan Tolgay Arslan'ın şutunda, tekrar Karcemarskas topu bir kez daha çıkardı. En son ceza alanı içinde topla buluşan Kerim Frei'in yakın mesafeden şutunda, Karcemarskas yine tehlikeyi uzaklaştırdı.

86. dakikada sağ tarafta Prochazka'nın hatasından yararlanarak topu kapan Cenk Tosun'un ceza alanı içinden sert şutunda, top taca çıktı.

88. dakikada Regattin'in sert şutunda, kaleci Fabricio son anda uzanarak topu kornere çeldi.

90+3. dakikada Hutchinson'un pasıyla ceza alanı içinde topla buluşan Cenk Tosun, önündeki rakibini geçtikten sonra şık bir vuruşla topu ağlara gönderdi: 0-2.

Beşiktaş, karşılaşmayı 2-0 kazandı.