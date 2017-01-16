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Kasımpaşa, Trabzonspor'dan Mustafa Akbaş'ı istedi

Tarih16 Ocak 2017 , 09:35

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Kasımpaşa, Trabzonspor'dan Mustafa Akbaş'ı istedi

Trabzonspor'un savunma oyuncularından Mustafa Akbaş'a, Kasımpaşa'nın talip olduğu ve oyuncunun da teknik heyetin ve yönetimin onay vermesi durumunda ayrılmak istediği ifade edildi. 
 
Son kararı ise teknik direktör Ersun Yanal verecek.

(Takvim)

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