Kayserispor'dan Tiote bombası

AJANSSPOR ÖZEL-

Spor Toto Süper Lig takımlarından Kayserispor'da, transfer çalışmaları devam ediyor. Önceki gün Sivasspor'dan ayrılan Beykan Şimşek ile prensipte anlaşma sağlayan Sarı-Kırmızılılar, Newcastle United'ın Fildişili orta saha oyuncusu Cheick Tiote transferini bitirdi.

Sezon başında Galatasaray’ın İstanbul’a davet ederek sağlık kontrolünden geçirdiği ancak daha sonra transferinden vazgeçtiği Cheick Tiote’ye devre arası transfer döneminde Bursaspor'da talip olmuştu. Tiote'nin menajerinin şu anda Kayseri'de olduğu, oyuncununda birkaç gün sonra imza için şehre geleceği belirtilti.

Bu sezon Newcastle United formasını 2 maçta terleten deneyimli oyuncu, geçen sezon Premier Lig, FA Cup ve İngiltere Lig Kupası'nda Newcastle United formasıyla 22 maçta görev almıştı.

Cheick Tiote kariyerinde; Anderlecht, Roda, Twente, Newcastle United formalarını giydi.

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