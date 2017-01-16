Lig Ana Sayfa
Lig Puan Durumu
Lig Fikstürü
Buradasın: Ajansspor.com » Futbol» Spor Toto Süper Lig

Konyaspor'da Kocaman kuşkusu!

Tarih16 Ocak 2017 , 09:22

Yorum
Konyaspor'da Kocaman kuşkusu!

Galatasaray karşısında 3 puan hasreti 20 maça çıkan Konyaspor’da Ali Çamdalı’nın gördüğü kırmızı karta teknik direktör Aykut Kocaman büyük tepki göstermişti.

Maç sonunda, “Ali, korkuyorsunuz dediği için kırmızı kart gördü. Ben de söylüyorum. Cesur değilsiniz, korkaksınız” diyen tecrübeli hocanın sert açıklamaları nedeniyle PFDK’ya sevkedilmesi bekleniyor.

Başarılı teknik adamın bu açıklamaları nedeniyle ceza almaması için yönetimden de TFF’ye başvuruda bulunulacağı öğrenildi. Konyaspor gelecek hafta sahasında Rize’yi konuk edecek.

Yorum
YORUM EKLE
Yorumunuzu eklemek için tıklayınız.
Son Spor Toto Süper Lig HaberleriTüm Spor Toto Süper Lig Haberleri

me