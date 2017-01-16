- Spor Toto Süper Lig
- PTT 1. Lig
- Spor Toto 2. Lig Kırmızı Grup
- Spor Toto 2. Lig Beyaz Grup
- Spor Toto 3. Lig Grup 1
- Spor Toto 3. Lig Grup 2
- Spor Toto 3. Lig Grup 3
Konyaspor'da Kocaman kuşkusu!
16 Ocak 2017 , 09:22
Galatasaray karşısında 3 puan hasreti 20 maça çıkan Konyaspor’da Ali Çamdalı’nın gördüğü kırmızı karta teknik direktör Aykut Kocaman büyük tepki göstermişti.
Maç sonunda, “Ali, korkuyorsunuz dediği için kırmızı kart gördü. Ben de söylüyorum. Cesur değilsiniz, korkaksınız” diyen tecrübeli hocanın sert açıklamaları nedeniyle PFDK’ya sevkedilmesi bekleniyor.
Başarılı teknik adamın bu açıklamaları nedeniyle ceza almaması için yönetimden de TFF’ye başvuruda bulunulacağı öğrenildi. Konyaspor gelecek hafta sahasında Rize’yi konuk edecek.
YORUM EKLE
Son Spor Toto Süper Lig HaberleriTüm Spor Toto Süper Lig Haberleri
ÇOK OKUNAN HABERLERTüm Haberler
- Beşiktaş için sürpriz iddia!
- Çin'den Fernandao iddiası!
- ''Mehmet Ekici Beşiktaş'la da görüşüyor''
- Fenerbahçe'de flaş gelişme!
- Salih mesajı aldı!
- Fenerbahçe'den Sagna sürprizi!
- Fenerbahçe diyor başka bir şey demiyor!
- Samsunspor, F.Bahçe kalecisine talip oldu! 3
- Antalya'da kritik zirve!
- Galatasaray istedi Fenerbahçe kaptı!
Sizce Hangisi?
Son Videolar