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Maç öncesi ürküten tablo!
16 Ocak 2017 , 11:17
Ligin 2. yarısını Osmanlıspor maçı ile açan Beşiktaş'ın zirve yarışında hataya yapma lüksü yok. Maç saati hava sıcaklığı -10 derece, zemin buzlu olacak. Başkent temsilcisi, son 7 lig maçında yenilmedi; Galatasaray ve Fenerbahçe’ye de boyun eğmedi
Beşiktaş, Süper Lig'in ikinci devresine bugün Ankara'da ‘merhaba' diyecek. 2017 yılındaki ilk resmi sınavında Osmanlıspor'a konuk olacak 35 puanlı siyah-beyazlılar, şampiyonluk mücadelesindeki rakipleri Medipol Başakşehir ve Galatasaray'ın kayıpsız kapattığı 17. haftada galibiyetten başka bir şey düşünmüyor. Kartal, Ankara'da zorlu hava şartları ve zeminle de mücadele edecek. Maçın oynanacağı saatlerde başkentte havanın -7 ile -10 derece arasında olması ve karla karışık yağmur bekleniyor.
Buzlanmayla ağırlaşacak saha zemini nedeniyle sakatlık endişesi de duyan Şenol Güneş, oyuncularına dikkatli olmaları uyarısında bulundu. Ayrıca sezonun flaş ekiplerinden Osmanlı, son 7 lig maçında yenilmeyip 4 galibiyet, 3 beraberlik aldı, sahasında F.Bahçe ve G.Saray'dan puan kaptı.
Kaynak : AMK
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