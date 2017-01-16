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Malatyaspor'a mı gidiyor?

Tarih16 Ocak 2017 , 09:42

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Malatyaspor'a mı gidiyor?

TFF 1. Lig’de gol krallığı bulunan, Alanyaspor’un Süper Lig’e yükselmesinde başrol oynayan Jonathan Ayite’nin son durağı Yeni Malatyaspor olacak gibi duruyor.

Akdeniz ekibinin Vagner Love’dan sonra Plet’i de transfer etmesinin ardından forma şansı iyice azalan Togolu forvetin, bir süredir golcü arayan İrfan Buz’un takımına ‘evet’ dediği belirtildi.

Transferin kulüpler arasındaki görüşmelere kaldığı öğrenilirken bu hafta için işin resmiyet kazanacağı ifade edildi.

Kaynak : Fanatik

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