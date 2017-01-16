- Spor Toto Süper Lig
- PTT 1. Lig
- Spor Toto 2. Lig Kırmızı Grup
- Spor Toto 2. Lig Beyaz Grup
- Spor Toto 3. Lig Grup 1
- Spor Toto 3. Lig Grup 2
- Spor Toto 3. Lig Grup 3
Mehmet Ekici idmanda yer almadı!
16 Ocak 2017 , 22:03
- İlgili:
- Futbol
- Spor Toto Süper Lig
- Trabzonspor
Trabzonspor, Ziraat Türkiye Kupası H Grubu'nda 18 Ocak Çarşamba günü deplasmanda Gümüşhanespor ile yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.
Bordo-mavililer, teknik direktör Ersun Yanal yönetiminde, Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde basına kapalı bir antrenman gerçekleştirdi.
Kadro dışı bırakılan Mehmet Ekici, antrenmanda yer almadı.
Karadeniz ekibinin, idmanda pas, teknik ve taktik bir çalışma gerçekleştirdiği belirtildi.
Trabzonspor, yarın sabah yapacağı antrenmanla hazırlıklarını tamamladıktan sonra saat 14.00'de Gümüşhane'ye gidecek.
- İlgili:
- Futbol
- Spor Toto Süper Lig
- Trabzonspor
YORUM EKLE
Son Spor Toto Süper Lig HaberleriTüm Spor Toto Süper Lig Haberleri
ÇOK OKUNAN HABERLERTüm Haberler
- Beşiktaş için sürpriz iddia!
- Çin'den Fernandao iddiası!
- ''Mehmet Ekici Beşiktaş'la da görüşüyor''
- Fenerbahçe'de flaş gelişme!
- Salih mesajı aldı!
- Fenerbahçe'den Sagna sürprizi!
- Fenerbahçe diyor başka bir şey demiyor!
- Samsunspor, F.Bahçe kalecisine talip oldu! 3
- Antalya'da kritik zirve!
- Galatasaray istedi Fenerbahçe kaptı!
Sizce Hangisi?
Son Videolar