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Mehmet Ekici'den flaş gelişme!

Tarih16 Ocak 2017 , 18:15

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Mehmet Ekici'den flaş gelişme!

Trabzonspor, Mehmet Ekici'nin kadro dışı bırakıldığını açıkladı.

Açıklama şöyle:

"Profesyonel futbolcumuz Mehmet Ekici teknik heyetimizin görüşü doğrultusunda kendisi için oluşturulan yeni antrenman programı dahilinde bireysel çalışmalar gerçekleştirecektir. Kamuoyunun bilgisine sunarız"

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