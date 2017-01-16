Mehmet Ekici'ye A2 şoku!

Fenerbahçe'ye transferi yılan hikayesine dönen Mehmet Ekici'ye A2 takımı yolu göründü. Trabzonspor Kulübü Başkanı Muharrem Usta ile biraraya gelen ve "Beşiktaş'a git" teklifini yine geri çeviren Ekici'nin kararında ısrar etmesi durumunda, Teknik Direktör Ersun Yanal tarafından da kadroya alınmayacağı ve sezon sonuna kadar A2 takımı ile antrenmanlara çıkacağı öğrenildi.

Başkan Usta ile görüşmesine babası ile birlikte giden Ekici'nin net bir şekilde Fenerbahçe'nin dışında bir takıma gitmeyeceğini belirttiği kaydedildi. Usta'nın bu tavır karşısında kendinin kadro dışı kalacağını söylediği, Ekici'nin de, 'gerekirse tek başıma çalışır, sezon sonu söz verdiğim takıma giderim' dediği ifade edildi.

Muharrem Usta'yı bir hayli kızdıran bu yanıttan sonra milli oyuncunun kadro dışı bırakılacağı ve bugünden itibaren A2 takımı antrenmanlarına çıkacağı vurgulandı.



FENERBAHÇE BEKLEMEDE

Ekici'yi ara transferde kadrosuna katmak isteyen Fenerbahçe Kulübü'nün 2 milyon Euroluk teklifi yaptıktan sonra beklemeye çekildiği belirtildi. Teknik Direktör Advocaat'ın ısrarla takımda görmek istediği deneyimli oyuncu için transferin son gününe kadar girişimlerini sürdürecek olan sarı-lacivertli yöneticilerin, Ekici'ye gösterdiği duruş için teşekkür ettiği ve gerekirse sezon sonunda bedelsiz alırken, kendisine bonus bir ödeme yapmayı düşündüğü ileri sürüldü.

OLCAY ŞAHAN SÖZÜ

Başkan Muharrem Usta'nın Ekici'yi Beşiktaş'a gitmesi konusunda ikna etme çabasının altında, Olcay'ın transferi sırasında siyah-beyazlı kulübün başkanı Fikret Orman'a verdiği söz olduğu iddia edildi.

Milli futbolcu ara transferde Fenerbahçe'ye gitmez ise 2 milyon Euroluk kayba uğraması söz konusu olan Trabzonspor kulübünün de, kamuoyu baskısı altında son güne dek bekleme kararı aldığına dikkat çekildi. (Milliyet)