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Mustafa Akbaş yol ayrımında!

Tarih16 Ocak 2017 , 00:20

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Mustafa Akbaş yol ayrımında!

Trabzonspor’da savunma hattına yapılan Emmanuel Mas, Joao Pereira ve Medjani transferlerinin ardından forma şansı azalan Mustafa Akbaş, takımdan ayrılmak istediğini bordo-mavili yönetime iletti…

Mustafa Akbaş’a, geçtiğimiz sezon formasını giydiği Kayserispor’un talip olduğu öğrenilirken, kulüplerin anlaşması halinde oyuncunun sarı-kırmızılı ekibe imza atacağı belirtildi. (Arena61)

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