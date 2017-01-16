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Oğuzhan'ın dikkat çeken gol pası istatistiği!
16 Ocak 2017 , 21:03
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- Futbol
- Spor Toto Süper Lig
- Beşiktaş
AJANSSPOR - Beşiktaş'ın Osmanlıspor'u deplasmanda 2-0 yendiği maçta Talisca'nın attığı ilk golün pasını veren Oğuzhan Özyakup'un asist istatistiği dikat çekiyor.
Osmanlıspor maçındaki asistiyle son 3 sezon baz alındığında ligdeki 14. asistine imza atan Oğuzhan'ın, 12 gol pasını deplasmanda vermesi göze çarptı.
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