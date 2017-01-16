Osmanlıspor Beşiktaş maçı için nefesler tutuldu. Süper Lig'de 3. sırada yer alan Beşiktaş, 6. sırada bulunan Osmanlıspor deplasmanına konuk olacak. Oldukça çekişmeli geçmesi beklenen maçta siyah beyazlı ekipte Afrika Kupası'na katıldığı için Kamerun Milli Takımına giden Aboubakar kadroda yer alamayacak. Peki Osmanlıspor Beşiktaş maçı ne zaman saat kaçta yayınlanacak?

Beşiktaş zorlu Osmanlıspor depmasmanına konuk olacak. Süper Ligin 2. devresinin ilk maçında Ankara deplasmanında Osmanlıspor'a konuk olacak Beşiktaş'ta Aboubaklar ve sakatlığı bulunan Ömer Şişmanoğlu kadroda yer almayacak. Siyah Beyazlılar'ın 16 hafta sonunda 10 galibiyet 5 beraberlik ve 1 mağlubiyeti bulunuyor.35 puan toplayan Beşiktaş, Galatasaray'ın Konya'dan galibiyetle ayrılması üzerine maç eksiği ile 3.sıraya düştü.



OSMANLISPOR BEŞİKTAŞ MAÇI NE ZAMAN SAAT KAÇTA HANGİ KANALDA?



Osmanlı Stadı’nda bugün saat 19.00’da başlayacak mücadeleyi hakem Ali Palabıyık yönetecek. Karşılaşma beIN Sports 1'den canlı olarak ekranlara gelecek.



MUHTEMEL 11'LER



Osmanlıspor: Karcemarskas, Vrsajevic, Numan, Procazka, Pint,o M.Güven, Lawal, Umar, Maher, Regattin, Webo



Beşiktaş: Fabricio, Gökhan Gönül, Marcelo, Tosic, Adriano, Quaresma,Atiba, Oğuzhan, Tolgay, Talisca, Cenk