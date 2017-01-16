Osmanlıspor'da önemli eksiklikler

Osmanlıspor, Beşiktaş karşısına en skorer futbolcusu Ndiaye'den yoksun çıktı.

Ligin ilk bölümünde 15 maçta görev yapan ve 5 kez rakip ağları sarsan Senegalli orta saha oyuncusu, Afrika Uluslar Kupası'nda yer aldığı için takımını yalnız bıraktı.

Ndiaye'nin yanı sıra 4 golü bulunan Musa Çağıran da kart cezası nedeniyle kadroda yer almadı.

Bu iki futbolcunun dışında adale ağrısı bulunan Tiago Pinto ile uzun süredir sakat olan Engin Bekdemir ile Tugay Kacar da bu maçta görev yapamadı.

Akçay'dan zorunlu değişiklik

Osmanlıspor Teknik Direktörü Mustafa Reşit Akçay, son oynadıkları ve 1-0 kazandıkları Çaykur Rizespor maçının ilk 11'inde zorunlu 3 değişikliğe gitti.

Tecrübeli teknik adam, Ndiaye, Musa Çağıran ve Pinto'nun yerine Maher, Koray Altınay ve Muhammed Bayır'ı ilk 11'de tercih etti.

Başkent ekibinin ilk 11'i Karcemarskas, Vrsajevic, Numan Çürüksu, Prochazka, Muhammed Bayır, Koray Altınay, Mehmet Güven, Regattin, Maher, Umar ve Webo'dan oluştu.

Öte yandan, soğuk havaya rağmen kale arkasındaki tribünde yerini alan bin civarındaki Beşiktaş taraftarı, takımlarını yalnız bırakmadı.

Ev sahibi takım taraftarlarının bulunduğu tribünlerde ise boşluklar göze çarptı. Osmanlıspor taraftarları, Beşiktaşlı futbolcuları tribüne çağırarak alkışladı. Taraftarlar, "Teröre karşı omuz omuza." tezahüratında bulundu.