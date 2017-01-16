- Spor Toto Süper Lig
- PTT 1. Lig
- Spor Toto 2. Lig Kırmızı Grup
- Spor Toto 2. Lig Beyaz Grup
- Spor Toto 3. Lig Grup 1
- Spor Toto 3. Lig Grup 2
- Spor Toto 3. Lig Grup 3
Podolski, Galatasaray'dan ayrılıyor!
16 Ocak 2017 , 18:21
- İlgili:
- Futbol
- Spor Toto Süper Lig
- Galatasaray
AJANSSPOR- Son dönemde adı Çin kulüpleriyle anılan Lukas Podolski ters köşe yapıp Japonya'ya transfer oluyor.
Bild gazetesinin son dakika olarak geçtiği habere göre Galatasaray'dan ayrılmaya karar veren Alman yıldızın yeni rotası Japonya.
Geçen ay çıkan haberlerde Japonya Ligi ekiplerinden Vissel Kobe'nin Podolski ile ilgilendiği iddia edilmişti.
- İlgili:
- Futbol
- Spor Toto Süper Lig
- Galatasaray
YORUM EKLE
Son Spor Toto Süper Lig HaberleriTüm Spor Toto Süper Lig Haberleri
ÇOK OKUNAN HABERLERTüm Haberler
- Beşiktaş için sürpriz iddia!
- Çin'den Fernandao iddiası!
- ''Mehmet Ekici Beşiktaş'la da görüşüyor''
- Fenerbahçe'de flaş gelişme!
- Salih mesajı aldı!
- Fenerbahçe'den Sagna sürprizi!
- Fenerbahçe diyor başka bir şey demiyor!
- Samsunspor, F.Bahçe kalecisine talip oldu! 3
- Antalya'da kritik zirve!
- Galatasaray istedi Fenerbahçe kaptı!
Sizce Hangisi?
Son Videolar