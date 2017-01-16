Lig Ana Sayfa
Lig Puan Durumu
Lig Fikstürü
Buradasın: Ajansspor.com » Futbol» Spor Toto Süper Lig

Podolski, Galatasaray'dan ayrılıyor!

Tarih16 Ocak 2017 , 18:21

Yorum
Podolski, Galatasaray'dan ayrılıyor!

AJANSSPOR- Son dönemde adı Çin kulüpleriyle anılan Lukas Podolski ters köşe yapıp Japonya'ya transfer oluyor. 

Bild gazetesinin son dakika olarak geçtiği habere göre Galatasaray'dan ayrılmaya karar veren Alman yıldızın yeni rotası Japonya. 

Geçen ay çıkan haberlerde Japonya Ligi ekiplerinden Vissel Kobe'nin Podolski ile ilgilendiği iddia edilmişti. 

Geçen sezon 34 maçta 55 puan toplayan Vissel Kobe, Play-off yarı finale kalamamış, şampiyon Kashima Antlers olmuştu.

Yorum
YORUM EKLE
Yorumunuzu eklemek için tıklayınız.
Son Spor Toto Süper Lig HaberleriTüm Spor Toto Süper Lig Haberleri

me