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Podolski'den Uzak Doğu açılımı!

Tarih16 Ocak 2017 , 20:24

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Podolski'den Uzak Doğu açılımı!

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AJANSSPOR- İki yakın arkadaş Lukas Podolski ve Bastian Schweinsteiger reklam yıldızı oluyor. 

Alman ikili, Intersnack grubuna bağlı Funny-Frisch markasının ocak ayı sonunda vizyona girecek reklam filminde boy gösterecek. Firmanın yeni ürünü Chipsfrisch Chili Chang'ın tanıtılacağı reklamda Uzak Doğu teması kullanılacak. Ürünün zaten o bölge için üretildiği belirtiliyor. 

2011'den bu yana Funny-Frisch markasının elçiliğini yürüten Podolski'nin son dönemde Çin ve Japonya'ya transferleri konuşuluyor.

Aynı firma Podolski'nin de forma giydiği Köln'ün 2003-2005 yılları arasında sponsorluğunu yapmıştı. 

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