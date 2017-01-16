- Spor Toto Süper Lig
- PTT 1. Lig
- Spor Toto 2. Lig Kırmızı Grup
- Spor Toto 2. Lig Beyaz Grup
- Spor Toto 3. Lig Grup 1
- Spor Toto 3. Lig Grup 2
- Spor Toto 3. Lig Grup 3
Quaresma kalıyor mu?
16 Ocak 2017 , 08:42
- İlgili:
- Futbol
- Spor Toto Süper Lig
- Beşiktaş
Beşiktaş'ın geçen sezon yaşadığı Süper Lig şampiyonluğuna büyük katkıda bulunan, bu dönemde de ortaya koyduğu başarılı performansla alkış toplayan Ricardo Quaresma için yönetim harekete geçti.
2+1 yıllık yeni sözleşme
Euro 2016’da şampiyonluğa ulaşan Portekiz Milli Takımı’nda da yer alan 33 yaşındaki futbolcunun sezon sonunda bitecek olan sözleşmesini uzatmak için yıldız ismin menaceriyle görüşmelerini tamamlayan Siyah-Beyazlılar, gelecek hafta içerisinde resmi imzaları atacak. Q7’nin yeni kontratı, seneliği 2 milyon Euro (8 milyon TL) üzerinden 2+1 yıllık olarak düzenlenecek.
Maliyeti 24 milyon TL
Kara Kartal’da bu sezon 22 karşılaşmada takımına 3 gol ve 7 asistlik katkı sağlayan süperstarın, yeni anlaşmanın ardından 3 yıl için kulübe maliyeti 24 milyon TL’yi bulacak. Bu hamleyle 33 yaşındaki futbolcunun hem futbolundan hem de takım arkadaşlarını örnek kişiliğinden yararlanmayı planlayan Siyah-Beyazlılar, yeni sezonda Quaresma’yı ek olarak takım kaptanları arasına ekleyecek. Her fırsatta yaptığı açıklamada, “Futbolu Beşiktaş’ta bırakmak istiyorum” diyen Quaresma’nın, bu kontratla birlikte bu isteği de gerçekleşmiş olacak.
Kaynak : Fanatik
- İlgili:
- Futbol
- Spor Toto Süper Lig
- Beşiktaş
YORUM EKLE
Son Spor Toto Süper Lig HaberleriTüm Spor Toto Süper Lig Haberleri
ÇOK OKUNAN HABERLERTüm Haberler
- Beşiktaş için sürpriz iddia!
- Çin'den Fernandao iddiası!
- ''Mehmet Ekici Beşiktaş'la da görüşüyor''
- Fenerbahçe'de flaş gelişme!
- Salih mesajı aldı!
- Fenerbahçe'den Sagna sürprizi!
- Fenerbahçe diyor başka bir şey demiyor!
- Samsunspor, F.Bahçe kalecisine talip oldu! 3
- Antalya'da kritik zirve!
- Galatasaray istedi Fenerbahçe kaptı!
Sizce Hangisi?
Son Videolar