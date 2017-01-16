Rıza Çalımbay'dan transfer açıklaması

AJANSSPOR ÖZEL-

Antalyaspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay, Radyospor'da yayınlanan Anadolu Ateşi programında Salim Manav'a konuştu.



Gaziantepspor karşısında güzel bir galibiyet aldıklarını dile getiren Rıza Çalımbay, "Deplasmanda net skorla güzel bir galibiyet aldık. Hedeflerimiz bu sezon ligi ilk 10 içerisinde bitirmek. Gelecek hafta Osmanlıspor ile karşılaşacağız. Zor bir deplasman olacak. Ben buradan sizin aracılığınızla şunu söylemek istiyorum. Osmanlıspor stadyumunda oynanan maçlar 13.30'da oynandığı zaman sahada buzlanma oluyor. Oyuncu kardeşlerimizin sakatlanmaması adına maç saat 16.00 gibi oynansa daha güzel olur. Federasyon yetkililerine sesleniyorum" dedi.

-Felipe Caicedo transferi askıda

Transfer çalışmalarıyla ilgili bilgiler veren Çalımbay, "Sandro ve Salih Dursun'u transfer ettik. Espanyol takımından Felipe Caicedo için girişimlerimiz vardı. Fakat bu transfer şu anda askıda. Bonservis bedeli ve oyuncunun formda olması bu transferi şu anda sonuçlandıramamamıza neden oldu" ifadelerini kullandı.

-Eto'o çok mutlu

Eto'o'nun şu anda çok mutlu olduğunu kaydeden deneyimli çalıştırıcı, "Eto'o çok mutlu. Eto'o'yu Başakşehir, Beşiktaş, Trabzonspor takımları transfer etmek istedi. Eto'o gitmek isteseydi, karşılıklı olarak yollarımızı ayırırdık" diye konuştu.