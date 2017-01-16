Rizespor transfer yapacak mı?

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Çaykur Rizespor'un kulüp başkanı Metin Kalkavan, transfer çalışmalarını sürdürdüklerini söyledi.

Kalkavan, basın mensuplarına yaptığı açıklamada, ligde ikinci bölümün ilk haftasında Aytemiz Alanyaspor karşısında önemli bir galibiyet aldıklarını, bunun da takıma olumlu yansıyacağına inandığını belirtti.

Ligde 17 hafta sonunda aldıkları 4 galibiyetin yeterli olmadığını dile getiren Kalkavan, "İkinci devre maçlarıyla 7-8 galibiyet daha alarak yukarılara çıkmak istiyoruz. Kötü bir takım değiliz ama ligin ilk bölümünde çok şanssız puanlar kaybettik. Bundan sonra daha iyi olacağız." dedi.

Transferde orta saha bölgesine takviye yapmak istediklerini kaydeden Kalkavan, şöyle devam etti:

"Dünyada '10 numara' diye tabir edilen futbolculardan çok fazla yok. Biz de almak istiyoruz ama olmuyor. Çünkü Rize'nin dezavantajları çok. Türkiye'de '10 numara' yok denecek kadar az. Biz de dışarıdan almaya çalışıyoruz. Dışarıdan almaya çalıştıklarımız da çeşitli nedenlerden dolayı gelmiyor. Bu sadece Çaykur Rizespor için değil, diğer takımlar için de geçerli. Rize olarak bulunduğumuz konum ve şehrin ufaklığını büyük illerle kıyasladığımızda çok ciddi bir dezavantaj yaşıyoruz. Bazı transferler parayla bile olmuyor. Kimisi ekonomik nedenlerle, kimisi de kendi gelmek istemiyor ya da kulübü vermiyor."

Kadrolarına katmak istedikleri futbolcular Alexander Grünwald ile Maor Bar Buzaglo'nun transferini gerçekleştiremediklerini ifade eden Kalkavan, "Bu oyuncularla anlaşmamıza rağmen kulüpleriyle anlaşma sağlayamadık. Belki sezon sonunda olur. Şu an olma durumu yok. Çünkü konuştuğumuz şeyleri çok değiştirdiler. Grünwald için 'Çaykur Rizespor'dan yüksek teklif aldık.' diye gidip yetkisini aldılar. Aklını karıştırıp tüm olayı bozdular. Transferin gerçekleşmemesine neden olanların ismini de yakında açıklayacağız. 'Bu bizi temsil etmiyor.' diyeceğiz. Bu menajerlerin yaptığı çok ayıp." şeklinde konuştu.

Metin Kalkavan, transfer listelerindeki isimlerle görüşmelerinin sürdüğünü sözlerine ekledi.