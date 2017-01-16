Rodallega, Ersun Yanal'la görüştü!

Trabzonspor taraftarının sabırsızlıkla transferini beklediği Hugo Rodallega, teknik direktör Ersun Yanal ile görüştü.

Transferiyle ilgili sorunların çözümünü beklediğini dile getiren Rodallega'nın, bazı konular hakkında da Yanal'dan görüş aldı. Bordo-mavili takımın tecrübeli hocasının, Rodallega ile yaptığı görüşmede oyuncuya takıma sağlayacağı fayda hakkındaki görüşlerini ilettiği öğrenildi.



TEMASTA OLDUĞUMUZ BAŞKA İSİMLER DE VAR



Bu arada bordo-mavili takımın Genel Sekreteri Gençağa Meriç, Rodallega transferinin sonuçlandırılmasının an meselesi olduğunu ifade ederek, "Oyuncunun transferini önemsiyoruz. Sadece Rodallega değil birçok oyuncuyla da temaslarımız sürüyor. Yaptığımız 4 oyuncunun transferinin yanı sıra bir süredir temas halinde olduğumuz isimler için de önemli mesafe katettik" dedi.

(Sabah)