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Rodallega, Ersun Yanal'la görüştü!
16 Ocak 2017 , 09:34
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- Futbol
- Spor Toto Süper Lig
- Trabzonspor
Trabzonspor taraftarının sabırsızlıkla transferini beklediği Hugo Rodallega, teknik direktör Ersun Yanal ile görüştü.
Transferiyle ilgili sorunların çözümünü beklediğini dile getiren Rodallega'nın, bazı konular hakkında da Yanal'dan görüş aldı. Bordo-mavili takımın tecrübeli hocasının, Rodallega ile yaptığı görüşmede oyuncuya takıma sağlayacağı fayda hakkındaki görüşlerini ilettiği öğrenildi.
TEMASTA OLDUĞUMUZ BAŞKA İSİMLER DE VAR
Bu arada bordo-mavili takımın Genel Sekreteri Gençağa Meriç, Rodallega transferinin sonuçlandırılmasının an meselesi olduğunu ifade ederek, "Oyuncunun transferini önemsiyoruz. Sadece Rodallega değil birçok oyuncuyla da temaslarımız sürüyor. Yaptığımız 4 oyuncunun transferinin yanı sıra bir süredir temas halinde olduğumuz isimler için de önemli mesafe katettik" dedi.
(Sabah)
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