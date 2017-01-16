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Ryan Babel ilk resmi maçına çıktı

Tarih16 Ocak 2017 , 19:58

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Ryan Babel ilk resmi maçına çıktı

Spor Toto Süper Lig'in 17. haftasında Osmanlıspor'a konuk olan Beşiktaş'ta teknik direktör Şenol Güneş, yeni transfer Ryan Babel'i ilk 11'de sahaya sürdü.

Beşiktaş'ın ara transfer döneminde İspanya'nın Deportivo takımından kadrosuna kattığı Babel'in lisans işlemleri, Osmanlıspor maçına yetiştirildi.

Lisans problemi bugün çözülen Hollandalı kanat oyuncusu, siyah-beyazlı takımla ilk resmi maçına çıktı.

Türkiye'de daha önce Kasımpaşa'da oynayan Babel, 1,5 sezon aradan sonra yeniden Süper Lig'de forma giydi.

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