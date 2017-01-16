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Ryan Babel'in gözü TFF'de!
16 Ocak 2017 , 11:17
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- Futbol
- Spor Toto Süper Lig
- Beşiktaş
Beşiktaş'ın devre arasında transfer ettiği Hollandalı sol kanat Ryan Babel'in lisansı, Osmanlıspor maçına yetiştirilmeye çalışılıyor.
Yeni transfer Hollandalı sol kanat Ryan Babel, bir aksilik yaşanmazsa TFF'den lisansı yetiştirilerek Beşiktaş formasıyla ilk resmi sınavına bugün çıkacak. Devre arasında kadroya katılan bir diğer isim Mitrovic'in ise kafileye alınmasına rağmen maç eksiği nedeniyle Osmanlıspor önünde görev yapması beklenmiyor. Bu arada Beşiktaş, Hırvat stoperin kiralanacağı iddialarını yalanladı.
BİR ANKARA HİKAYESİ
Öte yandan ilk yarıda 28 Ekim'deki Gençlerbirliği deplasmanında ayak tarak kemiği kırılan Talisca, tam 80 gün aradan sonra yine Ankara'da Süper Lig'e dönüyor. Bolu ve Antalya maçlarında attığı 2 golle tamamen hazır olduğunu gösteren Brezilyalı yıldızın, bugün 10 numara pozisyonunda görev yapacak olması, Atiba'nın demirbaş olduğu orta sahada Tolgay-Oğuzhan-İnler üçlüsünden ikisinin yedek kalması anlamına geliyor. Ozzie, Güneş'in bu zor tercihinde bir adım önde…
Amk
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