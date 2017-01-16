15 sezondur Sarı-Kırmızılı formayı giyen Sabri Sarıoğlu’nun gol attığı 13 lig maçının hiçbirinde Galatasaray kaybetmedi. Cim Bom bu karşılaşmaların 12’sini kazandı, 1’i ise berabere bitti.



2001-2002 sezonunda Galatasaray’da profesyonel sözleşmeye imza atan ve zaman zaman ağır eleştirilere maruz kalmasına rağmen formayı bırakmayan Sabri Sarıoğlu, önceki günkü Konyaspor maçının tartışmasız kahramanıydı.

Sabri gol atınca Galatasaray kaybetmiyor

Riekerink’in sağ kanatta oynattığı Sabri, etkili performansını golle süslerken, kaleye gönderdiği 5 şutun 4’ünde isabet sağladı. Ligde tam 5 yıl aradan sonra ağları havalandıran ‘Reis’ lakaplı Sabri, müthiş bir istatistiğe sahip. Öyle ki Sabri’nin Süper Lig’de gol attığı 13 maçın hiçbirinde Galatasaray kaybetmedi. Bu karşılaşmaların 12’sinde sahadan 3 puanla ayrılan Cim Bom, sadece 1 karşılaşmada beraberlikle yetindi.

Teknik direktör Riekerink, maç sonunda Sabri Sarıoğlu’nu özel olarak tebrik ederken, Podolski de sosyal medyadan yaptığı Sabri paylaşımıyla dikkat çekti.

Kaynak : Fanatik