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Semih'te tehlike!

Tarih16 Ocak 2017 , 09:08

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Semih'te tehlike!

Konya'da sakatlanan Semih Kaya'nın durumu beklenenden daha ciddi olabilir. Tecrübeli stoperin 1 ay sahalardan uzak kalabileceği belirtildi. Riekerink'in, Elazığ maçında forma giymesi beklenmeyen oyuncunun yerine defans ikilisini Hakan-Ahmet Çalık ikilisinden kuracağı kaydedildi..

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