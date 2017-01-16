Şenol Güneş o soruya sinirlendi!

AJANSSPOR- Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş, 2-0 kazanılan Osmanlıspor maçının ardından yayıncı kuruluşa açıklamalarda bulundu.

"Puanımızı 38 yaptık. Kayıp puanlarla gidiyoruz. Bu maçta da puan kaybetsek kötü olurdu. 40'ın üzerinde olmamız lazımdı. Beklediğimizden daha iyi hava ve saha koşulu vardı. N'Diaye ve Musa eksikti onlarda. Bizimkilerdeki konsantrasyon üst seviyeydi. Rakip gelmese bile geride kalmamız çok oldu. Daha sonra hücuma çıktığımızda etkili olduk, karakterimiz bu zaten. Bana göre haftanın maçıydı.

Transferle ilgili soru üzerine: "Transferle ilgili hücumda ve savunmada gitmesi gelmesi gerekenleri başkanla paylaştım. Şu anda eldeki oyuncularla iyi bir sonuç almaya çalışıyoruz.

Beklediği yanıtı alamayan beIN Sports mubabiri Ömer Güvenç, "Forvete bir takviye düşünüyor musunuz?" diye sordu. Bu duruma sinirlenen Güneş, "Beni sıkıştırmanız gerekmez. Öyle bir cevap alamazsınız. Ben her şeyi başkanla paylaşıyorum. Bazı bölgelerde sıkıntı var, onları da başkanla paylaştım.