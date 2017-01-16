Şenol Güneş Stadı kiralanıyor!

Trabzonspor, Şenol Güneş Stadı’nın kulübe devir işlemleri tamamlanana kadar stadı oynanacak her maç için kiralayacak.

DHA'nın haberine göre ; 18 Aralık 2016’da resmi açılışı gerçekleştirilen Şenol Güneş Stadı’nda ilk resmi maçını oynamak için gün sayan Trabzonspor’un, devir işlemleri tamamlanana kadar stadı her maç için kiralayacağı öğrenildi. Spor Toto Süper Lig’in 19’uncu haftasında Gaziantepspor maçını Şenol Güneş Stadı’nda oynamayı planlayan bordo mavililerin, bu konuda gerekli çalışmaları başlattığı belirtildi.

YAKLAŞIK 3 AY SÜRECEK

Şenol Güneş Kompleksi’ni eksiksiz olarak devralmak isteyen Trabzonspor'un bu nedenle, tüm eksiklikler giderilene kadar maç başı kiralama yöntemiyle karşılaşmaları burada oynayacağı bildirildi. Stadın kabul ve devir işlemlerinin devam ettiği, Gençlik ve Spor Bakanlığı’nın da eksikleri gidermek için çalışmaları sürdürdüğü ve sürecin yaklaşık 3 ayı bulabileceği kaydedildi. Devir işlemleri ve eksikler tamamlanana kadar Trabzonspor maç başı kiralama ile Şenol Güneş Stadı’nda ev sahipliği yapacak.

23 MAÇTA 72 SARI, 3 KIRMIZI KART

Bu sezon Ziraat Türkiye Kupası’nda 6 ve Spor Toto Süper Lig’de oynadığı 17 karşılaşmada toplam 72 sarı ve 3 kırmızı kart gören Trabzonspor, en agresif takımlar arasında yer aldı. Sezonun ilk devresini ligde ve kupada 70 sarı ve 2 kırmızı kartla tamamlayan bordo mavililerde ikinci yarının açılış maçında Bursaspor ile oynanan karşılaşmada Jan Durica ile Uğur Demirok sarı, Dame N’doye ise kırmızı kart gören isimler oldu. Trabzonspor bu sezon sadece ligde Kasımpaşa, kupada ise Kızılcabölükspor ile oynanan karşılaşmaları kartsız tamamladı.

YOLCULUK YARIN

Trabzonspor, Ziraat Türkiye Kupası H Grubu 5’inci hafta mücadelesinde Çarşamba günü Gümüşhanespor ile oynayacağı maç için yarın Gümüşhane’ye gidecek. Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri’nde saat 11.00’de gerçekleştirilecek antrenmanın ardından saat 14.00’de karayoluyla Gümüşhane’ye hareket edecek olan bordo mavililer, gece burada konaklayacak ve Çarşamba günü saat 14.00’te oynanacak maçın ardından da tekrar Trabzon’a dönecek.