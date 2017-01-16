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Sosa transferinde kritik gün çarşamba!
16 Ocak 2017 , 17:10
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- Spor Toto Süper Lig
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AJANSSPOR- Son dönemde adı tekrar Fenerbahçe ile anılmaya başlayan Jose Sosa'da kritik gelişme.
İtalyan basınında yer alan habere göre Arjantinli orta sahanın menajeri Favio Bilardo, bu çarşamba Milano'ya gelerek Milan kulübü yöneticileriyle oyuncusunun geleceğini masaya yatıracak.
Fenerbahçe'nin haricinde Çin'den de teklif alan Sosa'nın Milan'da kalmak istediği bilinirken transferde Milan yönetiminin tavrı belirleyici olacak.
Ara transferde para harcamak istemeyen ama bir yandan da transfer için bazı girişimlerde bulunan Milan, Sosa'yı satıp kaynak yaratmak isteyebilir.
Cumartesi günü İtalyan medyasında yer alan haberde Fenerbahçe'nin Sosa'ya yıllık 5 milyon Euro önerdiği iddia edilmişti.
Bu sezon 7 resmi maçta 395 dakika süre alan 31 yaşındaki oyuncu gol veya asist katkısı yapamadı.
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