Süper Lig'de flaş istifa!

Aytemiz Alanyaspor'da son haftalarda alınan kötü sonuçlar sonucunda Hüseyin Kalpar istifa etti.

Süper Lig’de Aytemiz Alanyaspor’u çalıştıran Hüseyin Kalpar istifa etti! Aytemiz Alanyaspor Teknik Direktörü Hüseyin Kalpar’ın istifası kabul edildi. Kalpar, Aytemiz Alanyaspor Yönetimi ile yaptığı toplantının ardından; “Yönetime istifamı sundum. Karşılıklı anlaşmaya vardık ve onlar da istifamı kabul ettiler” şeklinde konuştu.

Süper Lig'de 17. hafta mücadelesinde kendi sahasında Rizespor'a 3-2 kaybeden Alanyaspor'da teknik direktör Hüseyin Kalpar görevinden istifa etti.

Tarihinde ilk kez Süper Lig'de mücadele eden Aytemiz Alanyaspor, ligde geride kalan 17 hafta sonunda topladığı 18 puanla 14. sırada yer alıyor.

Süper Lig'de son olarak istifa eden teknik adamlar şöyle;

Hüseyin Kalpar

İsmail Kartal

Hakan Kutlu

İbrahim Üzülmez

Cihat Arslan

Rıza Çalımbay

Jurcic

Morais