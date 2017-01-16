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Talisca golle başladı!

Tarih16 Ocak 2017 , 20:58

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Talisca golle başladı!

Beşiktaş'ta sakatlığı nedeniyle uzun süredir formasından uzak kalan Talisca, Osmanlıspor maçında ağları havalandırarak bu sezon gol sayısını da 5'e yükseltti. 

Spor Toto Süper Lig'in 17. haftasında Osmanlıspor'a konuk olan Beşiktaş'ta, Brezilyalı yıldız Anderson Talisca, bu sezon Süper Lig'de oynadığı yedinci maçta beşinci golünü attı.

Talisca'nın Gol Attığı Takımlar

Akhisar Belediyespor (1)

Antalyaspor (2)

Gençlerbirliği (1)

Osmanlıspor (1)

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