- Spor Toto Süper Lig
- PTT 1. Lig
- Spor Toto 2. Lig Kırmızı Grup
- Spor Toto 2. Lig Beyaz Grup
- Spor Toto 3. Lig Grup 1
- Spor Toto 3. Lig Grup 2
- Spor Toto 3. Lig Grup 3
Talisca golle başladı!
16 Ocak 2017 , 20:58
- İlgili:
- Futbol
- Spor Toto Süper Lig
- Beşiktaş
Beşiktaş'ta sakatlığı nedeniyle uzun süredir formasından uzak kalan Talisca, Osmanlıspor maçında ağları havalandırarak bu sezon gol sayısını da 5'e yükseltti.
Spor Toto Süper Lig'in 17. haftasında Osmanlıspor'a konuk olan Beşiktaş'ta, Brezilyalı yıldız Anderson Talisca, bu sezon Süper Lig'de oynadığı yedinci maçta beşinci golünü attı.
Talisca'nın Gol Attığı Takımlar
Akhisar Belediyespor (1)
Antalyaspor (2)
Gençlerbirliği (1)
Osmanlıspor (1)
- İlgili:
- Futbol
- Spor Toto Süper Lig
- Beşiktaş
YORUM EKLE
Son Spor Toto Süper Lig HaberleriTüm Spor Toto Süper Lig Haberleri
ÇOK OKUNAN HABERLERTüm Haberler
- Beşiktaş için sürpriz iddia!
- Çin'den Fernandao iddiası!
- ''Mehmet Ekici Beşiktaş'la da görüşüyor''
- Fenerbahçe'de flaş gelişme!
- Salih mesajı aldı!
- Fenerbahçe'den Sagna sürprizi!
- Fenerbahçe diyor başka bir şey demiyor!
- Samsunspor, F.Bahçe kalecisine talip oldu! 3
- Antalya'da kritik zirve!
- Galatasaray istedi Fenerbahçe kaptı!
Sizce Hangisi?
Son Videolar