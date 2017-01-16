Talisca'nın Süper Lig hasreti bitti!

Başkent deplasmanında ilk 11'de şans bulan Beşiktaş'ın Brezilyalı futbolcusu Talisca, Süper Lig'de 80 gün sonra forma giydi.

Gençlerbirliği ile 28 Ekim 2016'da Ankara'da yapılan 9. hafta maçında ayak tarak kemiği kırılan Talisca, böylece sakatlığının ardından Süper Lig'de formasına başkent deplasmanındaki bir başka karşılaşmada kavuşmuş oldu.

Brezilyalı futbolcu, sakatlığı sonrası ilk resmi maçına Beşiktaş'ın, 27 Aralık 2016'da Ziraat Türkiye Kupası'nda Boluspor'u 2-0 yendiği karşılaşmada çıkmıştı.

Talisca, Süper Lig'de görev aldığı 6 maçta 4 gol ve 1 asistlik performans sergiledi.

Oğuzhan ve Talisca, birlikte oynadı

Beşiktaş'ın, Osmanlıspor karşısında kalesini Fabri korurken, savunma hattını Gökhan Gönül, Marcelo, Tosic ve Adriano oluşturdu.

Siyah-beyazlı takımın orta sahasında Atiba, Oğuzhan Özyakup ve Talisca, hücum kanatlarında ise Quaresma ile Babel görev yaptı.

Forvet pozisyonunda ise Cenk Tosun forma giydi. Cenk, Süper Lig'de 10 golle gol krallığı yarışında zirvede bulunuyor.

Siyah-beyazlı ekipte Tolga Zengin, Mitrovic, Tolgay Arslan, Beck, Kerim Frei, Gökhan İnler ve Necip Uysal da yedek kulübesinde yer aldı.