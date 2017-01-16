Tankut: ''Biz son iki sezondur hep dile getirdik...''

Kardemir Karabükspor Kulübü Başkanı Hikmet Ferudun Tankut, Adanaspor maçının ardından Fenerbahçe Kulübü Başkanı Aziz Yıldırım'ın "Hakem terörü var" şeklindeki açıklamalarına ilişkin, "Biz son iki sezondur hep dile getirdik. Kayırmacılık, adamcılık, takımların kaderleriyle oynamakla Türk futbolu bir yere varamaz." dedi.

Tankut, AA muhabirine yaptığı açıklamada, takımların, başkanların ve yönetimlerin büyük emekler sarf ettiğini söyledi.

En çok hakem hatalarına maruz kalan takımlardan birisi olduklarını belirten Tankut, şunları kaydetti:

"Hakem hataları nedeniyle ilk devreyi istediğimiz yerde tamamlayamadık. Bu durum harcanan emekleri boşa çıkartıyor. Anadolu kulüpleri bu işi zar zor götürüyor. Bir de emekle oynandığında her şey boşa çıkıyor. Hakemlerden kaynaklanan hatalar ve puan kayıpları, bizi ligin kalanı için transfer yapmaya zorladı. Biz son iki sezondur hep dile getirdik. Kayırmacılık, adamcılık, takımların kaderleriyle oynamakla Türk futbolu bir yere varamaz. Mutlaka bunun düzelmesi lazım."

Hafta sonu sahalarında Galatasaray ile karşılaşacaklarını hatırlatan Tankut, maça iyi hazırlanıp galibiyet almanın hesaplarını yaptıklarını bildirdi.

Rakiplerinin kalitesinin ve gücünün tartışılmayacağını vurgulayan Tankut, "Sakatlık ve milli maçlar nedeniyle 6-7 eksik oyuncumuz var. Bu durum bizi sıkıntıya sokuyor ancak onların yerine oynayacak arkadaşlarımız da ellerinden geleni yapacaktır. Taraftarımızın da desteğiyle Galatasaray'dan puan ya da puanlar almayı planlıyoruz." diye konuştu.