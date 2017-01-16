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Trabzonspor'a yoğun fikstür!
16 Ocak 2017 , 09:27
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Transferlerle gücüne güç katan Fırtına’yı zorlu bir maç periyodu bekliyor. Kupa ve ligde 11 günde çıkacağı 4 maçı kayıpsız atlatmanın hesaplarını yapan Bordo-Mavililer’de Ersun Yanal’ın kadro revizyonuna hazırlandığı öğrenildi.
İkinci yarıya Bursaspor’u devirerek moralli başlayan Trabzonspor’u oldukça yoğun bir maç trafiği bekliyor. Bordo-Mavililer, 11 günlük periyotta oynayacağı 4 kritik maçtan kayıpsız çıkmanın planlarını yapıyor.
Çarşamba günü kupada Gümüşhanespor ile karşılaşacak Fırtına, 22 Ocak’ta ise ligde Kasımpaşa deplasmanında 3 puan kovalacak. 4 gün sonra yine kupada Konyaspor ile randevusu olan Trabzonspor, zorlu süreci 29 Ocak’taki Gaziantepspor ile oynanacak lig maçıyla noktalayacak.
Her futbolcu şans bulacak
Sıkışık fikstür, teknik direktör Ersun Yanal’ı da harekete geçirdi. 4 maçta da kayıp istemeyen genç çalıştırıcının, son idmanda iki farklı 11 denediği ve bu süreçte takımda yer alan tüm futbolculara şans vermeyi planladığı öğnenildi. Yanal’ın, antrenmanlarda futbolcularını bu maçlara motive etmeye çalıştığı kaydedildi.
Kaynak : Fanatik
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