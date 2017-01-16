Trabzonspor'dan Mehmet Ekici açıklaması!

Trabzonspor Yönetim Kurulu Üyesi Gökhan Saral, Mehmet Ekici konusunun Trabzonspor'a zarar verdiğini söyledi.

Spor Toto Süper Lig'in ikinci yarısına Bursaspor galibiyetiyle güzel bir başlangıç yaptıklarını belirten Saral, "Yeni transferlerimizin takıma önemli katkı sağladıklarını düşünüyorum. Genç oyuncumuz Yusuf Yazıcı da iyi bir performans sergiledi. Yusuf, Trabzonspor'un gelecekteki yıldız adaylarından biri. Tabi ki daha çok genç ve çok çalışması gerekiyor. Önemli bir 3 puan aldık. Hiç olmadık bölümde kırmızı kart gördük. Trabzonspor oyuncularının taşıdığı formanın ağırlığını bilmeleri ve hissetmeleri gerekiyor. Bursaspor maçı berabere de bitebilirdi, aleyhimize de sonuçlanabilirdi. Şans bizden yanaydı. Bu bize moral oldu" dedi.

"Mehmet Ekici konusunda kararlıyız"

Sezon sonu bordo-mavili kulüple sözleşmesi sona erecek olan Mehmet Ekici'nin transferi hakkında da konuşan Saral, "Mehmet Ekici'nin kafası başka yerde. Bu konuda bir karar vermeli. Şu andaki süreç ve tablo Trabzonspor'a zarar veriyor. Kulübümüzden Mehmet Ekici gibi çok oyuncular geldi geçti. Bu tabloda camialar arasında yeni bir tartışma açmaya da gerek yok. Buna Mehmet Ekici'nin hakkı da yok. Gerekirse kadro dışı veya yedek bırakırız. Trabzonspor yönetimi bu kararlılıktadır" ifadelerini kullandı.

"Gaziantepspor maçını Şenol Güneş Stadyumu'nda oynamayı planlıyoruz"

Trabzonspor Yönetim Kurulu Üyesi ve Şenol Güneş Spor Kompleksi Koordinatörü Gökhan Saral, yeni stadyumun eksiklerinin giderilmesi için çalıştıklarını belirterek, "Devir işlemleri sonuçlana kadar bakanlığın da onayıyla maç başı kiralama metoduyla stadın devir alınması gündemde. Biz yönetim ve takım olarak Gaziantepspor maçını Şenol Güneş Stadı'nda oynamaya odaklandık" diye konuştu.

Başta Sayın İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun talimat ve takipleri ile birlikte Vali Yücel Yavuz'un da eksiklerin giderilmesi noktasında desteğini sürdürdüğünü belirten Saral, sözlerine şöyle devam etti: "Gençlik ve Spor Bakanımız Sayı Akif Çağatay Kılıç ile de koordinasyon devam etmektedir. Trabzonspor'a ve Türk futboluna kazandırılan bu eserin bir an önce hizmete sunulması arzu edilmektedir. Başkanımızda bu yönde kararlılığını belirtmiştir. Bu işin geri dönüşü yok. Artık bir maç daha erteleyelim düşüncesi olmayacaktır. Türkiye Futbol Federasyonu'ndan (TFF) gerekli destek ve adımları beklemekteyiz."