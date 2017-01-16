Trabzonspor'u yerlileri sırtlıyor!

Spor Toto Süper Lig'de Bursaspor'u Yusuf Yazıcı ve Uğur Demirok'un golleriyle 2-1 mağlup eden Trabzonspor'da, yerli futbolcular gole daha fazla katkı sağladı.

Devre arasında Pereira, Mas ve Medjani gibi oyuncuları kadrosuna katmasıyla yabancı futbolcu sayısı 13'e yükselen Karadeniz ekibinde ligin 17 haftalık bölümünde 14 golün 10'unu yerli oyuncular kaydetti. Yabancı oyuncular ise fileleri 4 kez havalandırdı.

Bordo-mavili ekipte, yerli oyunculardan Yusuf Erdoğan 4, Mehmet Ekici 3, Uğur Demirok 2, Yusuf Yazıcı 1 gol atarken, yabancı oyuncular Onazi 2, Bero ve N'Doye 1 gol kaydetti.

Forvetlerden 1 gol

Trabzonspor'da forvet oyuncuları 17 haftada sadece bir gol atabildi.

Senegalli futbolcu Dame N'Doye, 12 maçta 890 dakika forma giyerken, bir kez rakip fileleri havalandırdı.

Güney Koreli Hyun-Jun Suk 10 maçta 499 dakika, genç oyuncu Ramil Sheidaev ise bir maçta 11 dakika forma şansı bulurken, gol kaydedemeyen isimler oldular.

Devre arasında Gaziantepspor'a kiralık gönderilen Muhammet Demir de 9 maçta 423 dakikada oynamış ancak gol atma başarısı gösterememişti.