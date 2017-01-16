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Vargas'ın geleceği netleşti!
16 Ocak 2017 , 17:23
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AJANSSPOR- Uzun süre Galatasaray'ın transfer gündeminde yer alan Eduardo Vargas, Hoffenheim'da kalıyor.
Kicker dergisinin haberine göre Şili Milli Takımı'yla Çin Kupası'nda mücadele eden 27 yaşındaki forvet birçok takımın ilgisine rağmen kariyerine Hoffenheim'da devam edecek. Kendisine gösterilen ilgiye rağmen net bir transfer teklifi almayan Vargas'ın en kısa sürede Almanya'ya dönüp takımla idmanlara başlaması bekleniyor.
Avrupa'nın en büyük 5 liginin tek yenilgisiz takımı Hoffenheim'da 6 resmi maçta sadece 131 dakika süre alan Şilili oyuncu gol veya asist katkısı yapamadı.
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- Futbol
- Spor Toto Süper Lig
- Galatasaray
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