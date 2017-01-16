Ve imzalar atıldı! Junior...

AJANSSPOR - Medipol Başakşehir, Bundesliga ekiplerinden FC Schalke 04’ün Brezilya’lı defans oyuncusu Júnior Caiçara ile 3,5 yıllık sözleşme imzaladı.

Caiçara için kulüp binasında bir imza töreni gerçekleştirildi. Başkan Vekili Dr. Çağatay Kalkancı’nın katıldığı törende kendisini 3,5 yıllığına Başakşehir'e bağlayan imzayı atan 27 yaşındaki Júnior Caiçara, 80 numaralı formayı giyecek.

Profesyonel kariyerine Brezilya’nın Santo Andre takımında başlayan ve sırasıyla Bulgar ekibi Ludogarets, Portekiz ekibi Gil Vicente ve son olarak Alman Schalke 04 takımlarında forma giyen Júnior Caiçara’nın, kariyeri boyunca oynadığı 240 maçta 5 gol ve 31 asisti bulunuyor.