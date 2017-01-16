Osmanlıspor karşısında Beşiktaş'ın ilk golüne imza atan Talisca'nın yayıncı kuruluşa yapıtğı açıklamalardan Ajansspor.com'un derledikleri şöyle:

"Çok zor bir maç oldu. Saha şartları olsun, hava şartları olsun, gerçek futbolumuzu oynayamadık. Taraftarlarımızın desteği ile 3 puanla ayrılıyoruz buradan.

Vurmuş olmak için vurmadım. Öyle şutlarda kalecilerin nerede olduğuna bakarak vuruş yapıyorum. Zaten öyle yaparsanız böyle goller oluyor. Osmanlıspor değişik kalitede bir takım. İyi konsantre olduk. Eşime, kızıma ve aileme buradan sevgiler yolluyorum.