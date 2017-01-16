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Yarmolenko'dan Fenerbahçe yorumu!

Tarih16 Ocak 2017 , 10:49

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Yarmolenko'dan Fenerbahçe yorumu!

Dinamo Kiev'in Ukraynalı yıldızı Yarmolenko, F.Bahçe'ye transfer olan Karavaiev ve kendisinin Türkiye'ye transfer söylentileri hakkında çarpıcı ifadeler kullandı.

Yarmolenko, "Karavaiev'in F.Bahçe'ye gitmesi kendisi için büyük bir adım. Ama ben Türkiye ve Rusya'ya transfer olmam" dedi.

Kaynak : Fotomaç

 

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