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Yarmolenko'dan Fenerbahçe yorumu!
16 Ocak 2017 , 10:49
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- Futbol
- Spor Toto Süper Lig
- Fenerbahçe
Dinamo Kiev'in Ukraynalı yıldızı Yarmolenko, F.Bahçe'ye transfer olan Karavaiev ve kendisinin Türkiye'ye transfer söylentileri hakkında çarpıcı ifadeler kullandı.
Yarmolenko, "Karavaiev'in F.Bahçe'ye gitmesi kendisi için büyük bir adım. Ama ben Türkiye ve Rusya'ya transfer olmam" dedi.
Kaynak : Fotomaç
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