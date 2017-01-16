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Yasin basın karşısına çıkıyor!

Tarih16 Ocak 2017 , 22:03

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Yasin basın karşısına çıkıyor!

AJANSSPOR ÖZEL - Galatasaray'ın orta saha oyuncularından Yasin Öztekin, basının karşısına geçmeye hazırlanıyor.  

Sarı-kırmızılı takımda yeniden affedilen ve Ziraat Türkiye Kupası'ndaki Elazığspor maçı kadrosuna alınan Öztekin, bu maç sonrası basının karşısına çıkacak.

Basın toplantısının önümüzdeki günlerde yapılması planlanıyor. Öte yandan futbolcuya herhangi bir ceza verilip verilmeyeceğinin Galatasaray yönetiminin inisiyatifinde olduğu öğrenildi.

Bu arada Yasin Öztekin, affedilmesinden dolayı memnuniyet duydu. Moralinin iyi olduğu belirtilen futbolcunun, bu konunun basın toplantısı sonrası kapatılmasını istediği ve Galatasaray'ın başarısına odaklanmayı arzu ettiği ifade edildi.

Haber: Emrah KARALİNÇ

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