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Yasin Öztekin affedildi!
16 Ocak 2017 , 13:54
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- Futbol
- Spor Toto Süper Lig
- Galatasaray
Galatasaray , Ziraat Türkiye Kupası’nda Elazığspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını sabah Florya Metin Oktay Tesisleri’nde gerçekleştirdiği antrenmanla tamamladı.
Galatasaray, bugün saat 14.30’da Türk Hava Yolları’na ait özel bir uçakla Elazığ’a gidecek.
Galatasaray'da sürpriz bir gelişme yaşandı. Ziraat Türkiye Kupası Tuzlaspor maçının ardından flaş kararla kadro dışı kalan Yasin Ötekin, Galatasaray'ın Elazığspor kamp kadrosunda yer aldı.
Galatasaray’ın Elazığspor karşılaşması için kamp kadrosunda şu oyuncular yer alıyor:
Ahmet Çalık, Yasin Öztekin, Selçuk İnan, Eren Derdiyok, Wesley Sneijder, Lukas Podolski, Batuhan Şen, Martin Linnes, Garry Rodrigues, Cenk Gönen, Bruma, Lionel Carole, Berk Ünsal, Kerem Çalışkan, Josue Pesqueira, Ahmet Gül, Sabri Sarıoğlu, Soner Gönül, Birhan Vatansever.
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- Spor Toto Süper Lig
- Galatasaray
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