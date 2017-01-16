Lig Ana Sayfa
Lig Puan Durumu
Lig Fikstürü
Buradasın: Ajansspor.com » Futbol» Spor Toto Süper Lig

Yeni Ribery Garry Rodrigues

Tarih16 Ocak 2017 , 10:07

Yorum
Yeni Ribery Garry Rodrigues

PAOK’tan transfer edilen Garry Rodrigues oynadığı futbol ve ortaya koyduğu performansla herkesi kendine hayran bıraktı. Futboluyla Ribery’e benzetildi

Galatasaray'ın PAOK'tan yeni transferi Garry Rodrigues ilk karşılaşmasında herkesi mest etti. Konyaspor karşılaşmasının 2. yarısında oyuna dahil olan ve galibiyeti getiren golün asistine imza atan Rodrigues, oynadığı futbolla yöneticiler arasında "Yeni Ribery" yorumlarında bulunulmasına sebep oldu. Bonservis bedeli konusunda çok eleştirildiklerini söyleyen Cim-Bom'lu yöneticiler, "Ödediğimiz bonservis çok eleştirildi ancak çok pişman olacaklar" diye konuştular..

Takvim

Yorum
YORUM EKLE
Yorumunuzu eklemek için tıklayınız.
Son Spor Toto Süper Lig HaberleriTüm Spor Toto Süper Lig Haberleri

ba