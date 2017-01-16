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Yıldırım için flaş iddia!
16 Ocak 2017 , 00:51
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Fenerbahçe'nin Adanaspor ile 2-2 berabere aldığı maçın ardından sert açıklamalar yapan başkan Aziz Yıldırım'ın, maçın ardından hakemlerin odasına gittiği iddia edildi.
Beyaz TV'nin verdiği bilgiye göre; Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım, Adanaspor ile 2-2 berabere kaldıkları maçtan sonra; hakemlerin odasına kadar gitti.
Yıldırım'ın hakemler hakkında ağır ifadeler kullandığı ancak hakemlerin kapıyı açmadığı belirtildi.
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