Yıldırım için flaş iddia!

Fenerbahçe'nin Adanaspor ile 2-2 berabere aldığı maçın ardından sert açıklamalar yapan başkan Aziz Yıldırım'ın, maçın ardından hakemlerin odasına gittiği iddia edildi.

Beyaz TV'nin verdiği bilgiye göre; Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım, Adanaspor ile 2-2 berabere kaldıkları maçtan sonra; hakemlerin odasına kadar gitti.

Yıldırım'ın hakemler hakkında ağır ifadeler kullandığı ancak hakemlerin kapıyı açmadığı belirtildi.