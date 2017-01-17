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Alanyaspor'da Beşiktaş maçı hazırlıkları sürüyor

Tarih17 Ocak 2017 , 20:22

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Alanyaspor'da Beşiktaş maçı hazırlıkları sürüyor

Aytemiz Alanyaspor, Spor Toto Süper Lig'in 18. haftasında Beşiktaş ile oynayacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.

Cengiz Aydoğan Spor Tesisleri'nde altyapı antrenörü Mustafa Camunak yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanda futbolcular, 5'e 2 pas çalışmasının ardından taktik çalışma yaptı.

İdmana izinli olan Plet katılmazken, Sackey ve Suley takımdan ayrı koştu.

Antrenmana resmi sözleşmeye imza atan Cenk Ahmet  Alkılıç da katıldı.

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