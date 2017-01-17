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Alanyaspor'da Beşiktaş maçı hazırlıkları sürüyor
17 Ocak 2017 , 20:22
Aytemiz Alanyaspor, Spor Toto Süper Lig'in 18. haftasında Beşiktaş ile oynayacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.
Cengiz Aydoğan Spor Tesisleri'nde altyapı antrenörü Mustafa Camunak yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanda futbolcular, 5'e 2 pas çalışmasının ardından taktik çalışma yaptı.
İdmana izinli olan Plet katılmazken, Sackey ve Suley takımdan ayrı koştu.
Antrenmana resmi sözleşmeye imza atan Cenk Ahmet Alkılıç da katıldı.
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