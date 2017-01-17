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Alper'i yakan gelişme!
17 Ocak 2017 , 09:44
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Fenerbahçe Pazar akşam Adanaspor'la 2-2 berabere kalıp 2 puan bırakırken teknik direktör Dick Advocaat'ın Alper Potuk'u hiç düşünmemesi dikkat çekti. 6 gol atılan ilk yarının son iki karşılaşmasında 10 numara oynayan Alper, devre arasını Mehmet Ekici'nin gölgesinde geçirdi.
Alper'in yaşadığı sıkıntının kaynağı ise Aatıf'ın Trabzonspor'a gitmeyi reddetmesinin ardından başladı. Ersun Yanal, Eskişehirspor'dan eski öğrencisi Alper Potuk'u istedi. Ekici takasını yürüten Şekip Mosturoğlu, Dick Advocaat'a Alper'i gönderme konusunu danıştı. Bu konuşmalar Alper'in moral-motivasyonunun dibe vurmasına neden oldu.
Kaynak: Fotospor
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