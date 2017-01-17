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Antalyaspor'da Osmanlıspor maçı hazırlıkları
17 Ocak 2017 , 18:59
Antalyaspor, Spor Toto Süper Lig'in 18. haftasında Osmanlıspor ile 22 Ocak Pazar günü oynayacağı maçın hazırlıklarına başladı.
Atilla Vehbi Konuk Tesisleri'nde teknik direktör Rıza Çalımbay yönetiminde gerçekleştirilen antrenmana, izinli olan Eto'o ile sakatlığı bulunan Mbilla katılmadı. Hafif sakatlığı bulunan Zeki Yıldırım ise takımdan ayrı koşu yaptıktan sonra salonda fizyoterapist eşliğinde çalıştı.
Koşu ile başlayan antrenman, ısınma, pas ve top kapma çalışmasının ardından yarı sahada çift kale maçla sona erdi.
Yağmur altında gerçekleştirilen idmanı, kulüp başkanı Ali Şafak Öztürk ile yönetim kurulu üyesi Salih Peker de izledi.
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