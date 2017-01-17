Atiba ligin zirvesinde!

Ligin 17 haftası sonunda en çok isabetli pas yapan oyuncu 1096 isabetli pas ile Atiba Hutchinson oldu. Beşiktaş'ın Kanadalı oyuncusu %94 isabetli pas oranı ile bu alanda ligin en iyisi olmayı başarırken toplamda 3 asist yaptı..

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